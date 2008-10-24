Томенко: сегодня экономика наконец объединила Верховную Раду

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО надеется, что для решения неотложных социально-экономических вопросов парламент на будущей неделе будет активно и эффективно работать, несмотря на непростую политическую ситуацию в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он сказал во время встречи с Его королевским высочеством принцем Эндрю, герцогом Йоркским.

«В сегодняшней непростой ситуации, связанной с мировым финансовым кризисом, тема экономического сотрудничества, в частности, поиска новых подходов в международном сотрудничестве – чрезвычайно важна. И то, что экономика становится более определяющей, нежели политика - это вполне очевидный вывод не только для Украины, но и для всего мира», - отметил Н.ТОМЕНКО.

Оценивая ситуацию в украинском парламенте, он выразил удовлетворение по поводу того, что сегодня экономика наконец объединила Верховную Раду.

Заместитель Председателя Верховной Рады также отметил, что украинско-британское межпарламентское сотрудничество – одно из самых действенных и активных. Об этом, в частности, свидетельствует недавний (в сентябре текущего года) визит в Украину делегации Британской группы в Межпарламентском Союзе во главе с председателем многопартийной парламентской группы по связям и Украиной, а также то, что депутатская группа Верховной Рады по межпарламентским связям с Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии – одна из самых многочисленных и насчитывает 105 народных депутатов.

На сегодняшний день герцог Йоркский работает в Министерстве торговли и промышленности Великобритании в должности специального представителя по вопросам международной торговли и инвестиций.