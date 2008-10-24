Курс доллара может подскочить до 7 гривен - эксперт

Цена доллара в Украине в скором времени может достичь 6,5-7 грн.

Об этом заявил руководитель информационно-аналитического центра «Форекс клуб» Николай ИВЧЕНКО сегодня во время брифинга.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, все будет зависеть от стратегии Национального банка Украины: если интервенции НБУ будут большими, то это немного стабилизирует ситуацию. «Но есть порог золотовалютных резервов... С 1 по 22 октября золотовалютные резервы НБУ снизились с 37,5 до 34,3 млрд. долл. За сегодня и за вчера около 600 млн. долл. можно отнять... По оценкам специалистов, пороговое значение этих резервов - это примерно 29,5 млрд. долл.», - сказал он.

Эксперт отмечает, что валютного запаса НБУ при таком темпе интервенций, который происходит сегодня, хватит на месяц-полтора, после чего Нацбанк вынужден будет «отпустить гривню в свободное плавание». И тогда цена доллара может достигнуть 6,5-7 грн.

Кроме того, эксперт не исключает, что НБУ может сейчас увеличить объем интервенций и, возможно, удовлетворить спрос. «Участники межбанковского валютного рынка отмечают, что средние интервенции Нацбанка составляют около 200 млн. долл. Этого недостаточно, чтобы стабилизировать гривню. Для того, чтобы ее стабилизировать, этот объем должен составлять в раза полтора-два больше - 350-400 млн. долл. По большому счету, НБУ проводит девальвацию гривни», - отметил он.

Также руководитель «Форекс клуба» утверждает, что «основная часть золотовалютных резервов НБУ обесценивается, потому что она хранится в евро, а евро на международном валютном рынке изо дня в день дешевеет, и на данный момент стоимость евро составляет уже около 1,26 долл.».

Среди причин подорожания доллара Н.ИВЧЕНКО отметил большой спрос на валюту со стороны экспортеров, а также вывод с Украины денег нерезидентов. «По словам дилеров, импортеры сейчас покупают доллары по любой цене», - сказал он.

Также снизился экспортный доход: «Например, за июль экспорт товаров из Украины составил 7,8 млрд. долл., в августе - уже на миллиард меньше - 6,8 млрд. долл. Официальных цифр по экспорту за сентябрь пока нет, но, скорее всего, эта сумма будет составлять около 5,5 - 5,8 млрд. долл. Это происходит из-за снижения цен на металлы, сталь, продукты черной металлургии, металлоконструкции. Получается так, что на межбанке есть большой спрос на валюту стран-импортеров, а предложение снижается», сказал Н.ИВЧЕНКО. «Это не спекулятивные игры, потому что на украинском межбанковском валютном рынке заниматься спекуляцией очень тяжело в связи с ограничениями НБУ», - уверен он.

Напомним, официальный курс НБУ, установленный на сегодня: 100 USD - 515.0000 грн.; 100 EUR - 659.7150 грн.

Курс доллара в некоторых обменках Киева сегодня составил: покупка - 5.90, продажа - 6,05 грн. за 1 долл.