Украинские пограничники задержали на пути в Польшу гражданина Турции, которого разыскивал Интерпол

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, 8 октября пограничники Мостиского отряда задержали двух граждан Польши и Турции, которые пытались незаконно нарушить государственную границу и пешком добраться до Польши.

Читайте такжеВ аэропорту Одессы задержали россиянку, которую разыскивает Интерпол за мошенничество

Задержанные доставлены в пограничный отдел для составления административно-процессуальных документов.

Во время проверки сотрудниками Госпогранслужбы через украинское бюро Интерпола было установлено, что гражданин Турции находится в международном розыске с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Германию для привлечения к уголовной ответственности за похищение человека, незаконное лишение свободы и грабеж.