Украинские пограничники задержали на пути в Польшу гражданина Турции, которого разыскивал Интерпол

13:13, 09 октября 2016
Общество
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Во Львовской области во время попытки незаконного пересечения границы был задержан гражданин Турции, которого разыскивал Интерпол.

Злочинець намагався дістатися Польщі пішки / Фото УНІАН

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, 8 октября пограничники Мостиского отряда задержали двух граждан Польши и Турции, которые пытались незаконно нарушить государственную границу и пешком добраться до Польши.

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Задержанные доставлены в пограничный отдел для составления административно-процессуальных документов.

Во время проверки сотрудниками Госпогранслужбы через украинское бюро Интерпола было установлено, что гражданин Турции находится в международном розыске с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Германию для привлечения к уголовной ответственности за похищение человека, незаконное лишение свободы и грабеж.

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