В оккупированном Крыму детям запрещают танцевать в футболках с крымскотатарским гербом - Умеров

Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, бывший глава Бахчисарайской районной администрации до оккупации Ильми Умеров.

По его словам, 8 октября в селе Вилино Бахчисарайского района отмечался день села, в концертной программе которого принимал участие местный крымскотатарский детский танцевальный коллектив "Мерджан".

Читайте такжеFreedom House назвал запрет Меджлиса признаком массовых репрессий против крымских татар

"Директор сельского дома культуры категорически запретила детям танцевать в футболках с крымскотатарском гербом (тамгой). Танцевали в футболках, одетых наизнанку", - рассказал Умеров.

Он добавил, что крымских татар, кроме родителей танцевавших детей, в зале не было, а руководитель коллектива, "растерявшись, не знала как поступить".

"На будущее совет: вообще не участвовать в мероприятиях оккупационной власти, а в данном случае надо было отказаться от выступления и уйти с мероприятия", - подчеркнул зампред Меджлиса.