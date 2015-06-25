Волонтеры смонтировали патриотический видеоролик ко Дню крымскотатарского флага

Ко Дню крымскотатарского флага, который в этом году отмечают 26 июня, украинские волонтеры сняли видеоролик – «Два флага – единая страна», символизирующий единство украинского и крымскотатарского народов, передает «Крым.Реалии».

Кампания «Два флага – единая страна» стартовала в Украине на этой неделе. В пятницу по Украине пройдут мероприятия, посвященные Дню крымскотатарского флага. В частности, в Киеве участники мероприятий смогут прикоснуться к символу единства, развернув крупнейший в Украине крымскотатарский национальный флаг, сообщают в Меджлисе крымскотатарского народа.

Ранее сообщалось, что власти Симферополя трижды отказали в проведении мероприятий организаторам празднований и автопробега ко Дню крымскотатарского флага, который отмечают 26 июня. В связи с этим крымских татар на полуострове призывают отметить этот день поднятием национального флага у себя дома и украшать им свои машины.

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Флаг крымских татар представляет собой полотно небесного цвета с изображенным на нем знаком – тамгой – золотого цвета. День крымскотатарского флага был учрежден в 2009 году.