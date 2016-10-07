Порошенко рассказал, когда задержанного в России Сущенко смогут посетить украинские дипломаты

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Министр иностранных дел Павел Климкин только что доложил мне, что украинские дипломаты добились доступа к нашего журналиста Романа Сущенко - на следующей неделе», - заявил он.

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Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ 30 сентября задержали Сущенко в Москве, объявив его сотрудником украинской разведки, который якобы "целенаправленно собирал сведения, составляющие государственную тайну, о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации". Против Сущенко возбуждено уголовное дело по статье "шпионаж".

Все суды по делу Сущенко пройдут в закрытом режиме.

Министерство иностранных дел Украины передало первому секретарю посольства РФ в Украине Ивану Заворину ноту протеста в связи с незаконным задержанием Сущенко.