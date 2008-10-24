Кабмин предлагает облегчить жизнь строителям

Кабинет министров Украины предлагает урегулировать паевое участие застройщиков на развитие социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры населенных пунктов.

Об этом говорится в законопроекте №3309 от 22 октября «О минимизации влияния мирового финансового кризиса на экономику Украины», размещенном на сайте Верховной Раді.

Согласно документу, Кабмин предлагает исключить из Закона “О планировании и застройке территорий” статью 27(1) раздела IV, в которой определен перечень отчислений застройщиков на развитие социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры (предельный размер паевого участия не должен превышать 10% общей стоимости строительства для нежилых зданий и 5% - для жилых домов, объектов учреждений культуры, образования, медицины).

При этом предлагается исключить из статьи 27 Закона «О пожарной безопасности» такие слова: «средств, которые отчисляются предприятиями, учреждениями и организациями, расположенными на территории района, в размере 0,1% от основных и оборотных средств и 3% средств, которые выделяются на новое строительство».

В то же время, как сообщал УНИАН, Кабинет министров своим постановлением №772 от 27 августа снизил граничный уровень отчислений застройщиками на развитие инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры при строительстве жилья с 10% до 2%.

Пункт 2 постановления предусматривает внесение изменений в постановление Кабмина №40 от 24 января 2007 года “Об установлении предельного размера средств заказчиков, которые привлекаются для развития инженерно-транспортной инфраструктуры населенных пунктов”. Согласно изменениям, предельный размер средств заказчиков, привлекаемых на развитие инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры населенных пунктов (с учетом стоимости работ, предусмотренных исходными данными на проектировку), не может превышать 5% (вместо 20%) стоимости строительства инженерных сооружений для нежилых домов (кроме домов учреждений культуры и заведений образовательного, медицинского и оздоровительного назначения), а также 2% (вместо 10%) стоимости сооружения жилых домов, зданий учреждений культуры и учреждений образовательного, медицинского и оздоровительного назначения.