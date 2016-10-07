Журналист УНИАН принес Сущенко первую передачу в московское СИЗО

Журналист УНИАН Роман Цимбалюк опубликовал на своей странице в Facebook фото заявления для передачи продуктов Сущенко, удерживаемому в московском "Лефортово".

"Очень занимательная процедура - заполнять надо такую форму под копирку, чтобы было два экземпляра. Оказывается передавать запрещено влажные салфетки, а туалетную бумагу и шампунь вернули, так как она есть "у нас в киоске", - подписал фото Цимбалюк.

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Журналист отметил, что россияне боятся носить "передачки" в СИЗО "Лефортово", арестованным по статье "шпионаж".

Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ 30 сентября задержали украинского журналиста в Москве, объявив его сотрудником украинской разведки, который «целенаправленно собирал сведения, представляющие государственную тайну, о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации».

Против Сущенко возбуждено уголовное дело по статье «шпионаж». В Минобороны Украины заявили, что Сущенко не имеет никакого отношения к ведомству. Адвокат Марк Фейгин 3 октября сообщил, что защита обжаловала решение суда об аресте Сущенко. Защитник посетил журналиста и сообщил, что Сущенко свою вину не признает и намерен «воевать».