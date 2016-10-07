Россия до сих пор не пустила к Сущенко украинского консула – Климкин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Верховной Рады Украины во время Часа вопросов к правительству.

Он отметил, что "с самого момента ареста Романа мы, задействовав наших друзей и партнеров из Мининформполитики, задействовав, конечно, и мировые медиа и неправительственные организации, пытаемся получить консульский доступ к Роману, который гарантирован соответствующими международно-правовыми документами".

Климкин подчеркнул, что "Россия в очередной раз не предоставляет такого доступа".

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"Мы пытаемся получить его, и надеемся, что это произойдет в ближайшее время", - подчеркнул Климкин.

По словам министра, сегодня Россия надеется сфабриковать обвинения в отношении Сущенко.

Климкин подчеркнул необходимость координированной позиции "в смысле давления международного сообщества, международных медиа, международных неправительственных организаций действительно для улучшения ситуации".

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Как сообщал УНИАН, в России сегодня, 7 октября, будет предъявлено обвинение корреспонденту "Укринформа" Сущенко. Все суды по его делу пройдут в закрытом режиме.

Сотрудники ФСБ РФ 30 сентября задержали украинского журналиста в Москве, объявив его сотрудником украинской разведки, который «целенаправленно собирал сведения, составляющие государственную тайну, о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации». Против Сущенко возбуждено уголовное дело по статье «шпионаж».