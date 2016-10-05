В Днепре на взятке погорели аттестованные полицейские (видео)

И.о. заместителя начальника одного из районных отделений полиции Днепра и начальник сектора того же отделения задержала на взятке Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой, сообщает Depo.ua

"Полицейские требовали от местного предпринимателя, который продавал ликеро-водочные изделия, ежемесячную дань в размере четыре тысячи гривень", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что правоохранители задержали одного из взяточников на рабочем месте во время получения неправомерной выгоды, а его сообщника – в автомобиле. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

"4 октября сотрудниками СБУ на взятке были задержаны заместитель начальника РВП АНД района Заяц Николай Николаевич и начальник сектора патрульной службы того же района Кучеренко Роман Сергеевич", - подчеркивает издание.