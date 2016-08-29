На Киевщине СБУ разоблачила во взяточничестве трех прокуроров-заговорщиков
21:47, 29 августа 2016Общество
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Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой Украины разоблачили во взяточничестве трех сотрудников прокуратуры Киевской области.
Сотрудники спецслужбы задержали трех фигурантов дела в рабочих кабинетах / УНИАН
Об этом сообщает СБУ на своей странице в Facebook.
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По информации ведомства, прокуроры, действуя в сговоре, потребовали от представителя коммерческой структуры 30 тыс. долл. за снятие ареста со счетов предприятия. Бизнесмен подозревался в уклонении от уплаты налогов.
Сотрудники спецслужбы задержали трех фигурантов дела в рабочих кабинетах после получения первой части взятки в размере 15 тыс. долл.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.
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