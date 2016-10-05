Бессмертный о задержании и аресте украинского журналиста в Москве: эта цель без фамилии давно была обыграна

Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Роман Бессмертный, передает 112 Украина.

"Чем более резонансная фигура, тем больше вероятность, что она может стать заложником (на территории Российской Федерации - Ред.). В ФСБ расписаны целые инструкции кого и в чем можно обвинить. Сущенко был выбран неслучайно. Эта цель без фамилии давно была обыграна", - отметил он.

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При этом Бессмертный добавил, что также есть такая категория, к которой ФСБ не может предъявить какие-то претензии. "На самом деле мы имеем дело с постсовковой системой деятельности спецслужб. Не надо пренебрегать этими вещами. В том числе и на территории Республики Беларусь и на территории Республики Казахстан, потому что там общая таможенная пограничная зона", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, об аресте в Москве по обвинению в «шпионаже» украинского журналиста стало известно вечером 2 октября благодаря общественному движению «Открытая Россия».

Впоследствии ФСБ РФ объявила задержанного в Москве корреспондента агентства "Укринформ" сотрудником украинской разведки.

Также обнародовано видео задержания в Москве украинского журналиста издания "Укринформ" Романа Сущенко.