Единственный в России храм УПЦ КП снесут по решению суда

Об этом на своей странице в Facebook сообщил иеромонах Святослав Скороход.

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"... Московский областной суд вынес решение по нашему Апелляционному иску. С третьего октября 2016 г. вступает в силу окончательный приговор о сносе нашего Свято-Троицкого храма в г. Ногинск Московской области, удовлетворив истца, Администрацию Ногинского района (а по сути Московскую Патриархию), и решение первой судебной инстанции Ногинского городского суда", - говорится в сообщении.

Как отмечается, храм будет снесен в 4-месячный срок за счет епархии.

"Все украинское систематическое подчищается и уничтожается: сегодня резонансное решение по сносу храма, до этого - закрытие украинской библиотеки и ликвидация единой централизованной украинской организации "Украинский Конгресс России", - резюмировал Скороход.