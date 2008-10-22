Трое детей, которых выгнали из дому, жили в камышовых плавнях

В Полтавской области в с. Абазивка (Полтавский район) семья, которой было негде жить, проживала с тремя детьми камышах. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД Украины в Полтавской области.

По их данным, трое детей в возрасте 10, 8 и 4-х лет днями были найдены в камышовых плавнях сотрудниками правоохранительных органов. «Камышовая квартира была прямо под небом – хорошо утоптанные заросли с разделенными якобы стенами. Питались, видимо, возле костра. Сколько времени так прожила семья, сейчас сказать сложно», – отметил представитель пресс-службы.

По его данным, семья проживала в камышах, поскольку их выгнали из дома в селе из-за ссоры с родственниками. В последнее время дети школу не посещали, поэтому сейчас их подготовкой к возобновлению учебного процесса занимаются специалисты.

Дети пребывают в областном приюте «Любысток», куда были доставлены после того, как их нашли сотрудники милиции.

В данный момент рассматривается вопрос о возбуждении относительно родителей уголовного дела по ст. 166 Уголовного кодекса Украины (злостное неисполнение родительских обязанностей).