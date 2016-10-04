Жебривский обещает восстановление трех взорванных мостов на Донетчине еще до конца года

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Донецкой областной государственной администрации Павел Жебривский.

"Проинспектировал восстановление трех мостов, которые взорвали московиты во время бегства в Донецк горячим летом 2014 года. Как уверяют ремонтники – все объекты сдадут в эксплуатацию еще в этом году", - написал он.

По словам Жебривского, наиболее ожидаемым является знаковый мост через реку Казенный Торец у микрорайона Семеновка на окраине Славянска.

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"Именно здесь начались первые бои необъявленной войны, именно отсюда наступало наше войско, чтобы освободить Славянск. Сейчас строители устанавливают первую из четырех буронабивных свай. Качество бетона перед использованием мы подвергли независимой экспертизе. И это не последнее привлечение независимых специалистов: перед сдачей в эксплуатацию мы еще обязательно проверим дорожное полотно и толщину уложенного асфальта", - написал глава области.

Подобная ситуация и с мостами через реки Сухая Плотва и Северский Донец вблизи села Закотное и города Северск.

"Вскоре можно будет забыть о долгих объездах. Не много времени есть у автодоровцев, чтобы выполнить свое обещание и придерживаться графиков восстановительных работ. А я регулярно буду проверять состояние работ и соблюдение графика", - отметил председатель ОГА.