На горе Карачун начинается монтаж новой телевышки вместо уничтоженной боевиками в 2014 году (фото)

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков написал в Twitter.

«Славянск. Гора Карачун. Два фото. 2014 и 2016. Новая телебашня вместо истерзанной войной старой. Начинается монтаж!», - сообщил министр.

Славянск. Гора Карачун. Два фото. 2014 и 2016. Новая телевышка вместо покареженной войной старой. Начинается монтаж! pic.twitter.com/HAGJDpjqJC — Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 5, 2016

Как сообщалось, в начале июля 2014 года в результате обстрела со стороны боевиков телевышка на Карачуне упала. Из-за этого на значительной территории северной части Донецкой области прекратилось вещание украинских СМИ.

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25 мая 2016 года советник министра информационной политики, народный депутат Александр Бригинец заявил, что новая телевышка на горе Карачун готова к установке. По его словам, установление телевышки «обеспечит доступ к украинской речи большинства территорий, где сейчас есть пробелы».