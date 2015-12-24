СБУ задержала в Северске бывшего боевика "ДНР" (видео)

Как сообщает пресс-центр СБУ, боевик, разделяя взгляды самопровозглашенных "республик", в июне прошлого года в составе незаконного вооруженного формирования дежурил на блокпостах террористов в родном городе.

Он также подтвердил присутствие кадровых российских военных на территории захваченного Северска.

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По его словам, позже в городе началось мародерство и грабежи мирного населения, что "разочаровало" его и он решил сбежать от боевиков во время их выхода из города.

Он остался в Северске, скрываясь у родственников.

Согласно уголовного производства боевику будет объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия.

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