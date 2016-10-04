Кто травит украинцев дешевым алкоголем - расследование программы "Гроші"
В стране новая смертельная эпидемия - алкоголь. Только за две последние недели от технического спирта в Украине умерло 40 человек.
Такой спирт добавляют к краскам и топливу. Жидкость настолько ядовита, что даже к телу умершего врачи запретещают прикасаться.
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"Гроші" провели рискованное расследование и узнали, где можно найти ядовитую водку, в чьих интересах действует пресловутый закон о запрете продажи алкоголя после 23 и кому это выгодно.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 9:00 понедельника, 3 октября, количество умерших от отравления фальсифицированным алкоголем в Украине возросло до 40 человек. Всего в стране зарегистрирован 81 случай отравления суррогатом.
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В частности, в Харьковской области количество пострадавших от отравления составляет 62 человека, из них умерли 27 человек, в Житомирской области (Бердичев) отравились 3 человек, умер один человек; в Донецкой области (Лиман) отравились 9 человек, из них 5 скончались; в Николаеве отравились и умерли 5 человек; в Луганской области (Рубежное) отравились и умерли 2 человек.
Первые смерти от отравления алкоголем были зафиксированы в Харьковской области 22 сентября.