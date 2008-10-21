Российская национал-большевичка стала беженцем в Украине

Решением Государственного Комитета Украины по делам национальностей и религий предоставлен статус беженца в Украине российской оппозиционерке Анне ПЛОСКОНОСОВОЙ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Винницкой правозащитной группы.

При этом в пресс-службе напомнили, что ранее статус беженца получили еще двое россиян, интересы которых представляла Винницкая правозащитная группа - они также являются членами запрещенной в РФ организации "Национал-большевистская партия РФ".

Как сообщалось, участница оппозиционных демонстраций, член Национал-большевистской партии А.ПЛОСКОНОСОВА попросила политического убежища в Украине в марте 2008 г.

Свое решение 20-летняя студентка Тульского госуниверситета объяснила тем, что в России она является фигурантом двух сфабрикованных уголовных дел.

"Первый из этих процессов уже близился к приговору, и мне стало ясно, что суд хочет дать мне реальный срок. Поэтому я приняла решение уехать", - пояснила тогда А.ПЛОСКОНОСОВА.