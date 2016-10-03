В Нацполиции фиксируют увеличение числа умышленных убийств в "серой зоне"

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«В последнее время несколько увеличилось количество умышленных убийств в «серой зоне» и в населенных пунктах на линии разграничения. Именно там, где доступ сотрудников полиции ограничен», - заявил он.

По словам Аброськина, за последнюю неделю только в селе Первомайское Ясиноватского района совершено два умышленных убийства. «Благодаря активной работе сотрудников полиции по «горячим следам» вчера за совершение одного из убийств в указанном селе были задержаны двое бывших военнослужащих. Вместо того, чтобы ехать домой, решили не расставаться друг с другом. Зарезали местного жителя и завладели его личным имуществом. Цена жизни - 500 грн, такова стоимость похищенного. Преступники задержаны и водворены в изолятор», - добавил начальник ГУ Нацполиции в Донецкой области.

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Всего, по его словам, в регионе «за 9 месяцев этого года зарегистрировано 128 убийств, из них 6 - на оккупированной территории, и это только небольшая часть совершенных там, по которым мы проводим следственные действия; раскрыто – 109. Для сравнения в 2015 - 169, раскрыто – 138 и в 2014 - 269, раскрыто – 203».