Масштабный фестиваль ретро-техники стартовал в столице

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Увидеть можно все – от хорошо известных изобретений советских умельцев до совершенно раритетных немцев и американцев. И то, что некоторым уже по сто лет – в голове укладывается трудно. Все машины ухожены и исправны, поскольку находятся в руках фанатов, которые денег на своих любимцев не жалеют.

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Одному из энтузиастов еще в последние годы СССР повезло за полтысячи рублей купить у знакомого немецкий "Ганновер" 1934 года выпуска. Сейчас он стоит более 100 тысяч евро. "Не продается. Она не продается", - уверяет хозяин. Машина для него – это счастье и душа.

Подобный фестиваль в Киеве проходит уже пятый раз и каждый раз собирает все больше ценителей ретро. Они отыскивают старые и редкие машины, как "моргуновки" 1960-х годов – и восстанавливают их. Отбоя от зрителей нет. Среди владельцев машин – и простые рабочие, и миллионеры. Зажиточные владельцы на таких выставках обычно предпочитают оставаться неизвестными, но посмотреть на свои авто позволяют. Знатоки говорят, что представленный "Мерседес" 1938 года выпуска до войны, скорее всего, возил какого-то генерала.