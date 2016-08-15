Николаевские десантники отработали парашютные прыжки на воду (фоторепортаж)

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, десантирование личного состава выполнялось с вертолета Ми-14 с высоты 600 метров под руководством специалистов, которые имеют соответствующий опыт осуществления подобных парашютных прыжков.

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"Выполнение прыжков на воду относятся к группе усложненных прыжков с парашютом и требуют от личного состава высокой обучаемости, прочных практических навыков, физической выносливости и психологической готовности. Во время теоретической подготовки военнослужащие бригады отработали вопросы относительно подгонки подвесной системы парашюта с учетом использования спасательного жилета, действия по освобождению от подвесной системы парашюта в воздухе, действия парашютиста после погружения в воду. При этом каждый военнослужащий должен уметь плавать и проплыть определенное расстояние", - рассказывают в министерстве.

Сообщается, что во время прыжков была отработана слаженная работа военнослужащих наряда в районе приземления. Также во время выполнения прыжков на воду надлежащий уровень подготовки показал экипаж вертолета, с которого выполнялось десантирование.

В пресс-службе Минобороны добавили, что личный состав подразделений бригады, привлеченный к десантированию на воду, полностью выполнил учебные задания и получил необходимый опыт, который позже будет обработан, проанализирован и углубленный в ходе последующих занятий и тренировок.

Как сообщал УНИАН, 15 августа в порт Одессы прибыл корабль итальянских ВМС "Палінуро" с дружественным визитом.