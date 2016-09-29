Российская пропаганда перестает действовать: на Донбассе меняют свое отношение к Украине (видео)

Украинских журналистов называют хорошими парнями, с уважением относятся к пограничникам и уже забыли слово "хунта", говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеПорошенко: РФ наполнила демократический мир своими параноидальными идеями

Как отмечается, на временно оккупированных территориях уже не против и вернуться под контроль украинцев.