Эксперт рассказал, когда в России начнет ослабевать эффект кремлевской пропаганды

Об этом в интервью УНИАН сказал российский историк, доктор исторических наук, профессор Валерий Соловей.

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«В России для людей, интересующихся политикой, не секрет, где находится мозговой центр, в том числе и касающийся пропаганды. Это администрация президента РФ. Все знают, кто является главным куратором российских СМИ – это господин Громов, замглавы АП России. В его кругу и вырабатываются эти определения. Они о себе говорят так: «мы занимаемся выработкой смыслов». Эти смыслы потом запускаются в масс-медиа, которые, получая такие указания, действуют, исходя из своего профессионализма, изворотливости и гибкости», - сказал Соловей, отвечая на вопрос, где находится мозговой центр российской пропаганды, который выдает используемые в российских СМИ определения в отношении Украины: «радикалы», «каратели», «хунта», «силовики» или «братский народ».

По его словам, эта система работает очень успешно, судя по тому воздействию, которое оно оказало на умы, сердца и души россиян.

«Тем не менее, ни одна пропагандистская машина не может быть успешной бесконечно долго. И тем более, если она сталкивается с тем, что реальность все больше расходится с пропагандой. Уже в конце прошлого года пропаганда достигла собственных пределов, а сейчас ее влияние начинает ослабевать», - убежден Соловей.

Он подчеркнул, что такое воздействие нанесло «очень серьезную травму, и борозда в массовом головном мозге россиян оставлена очень глубокая, но людей перестали интересовать пропагандистские сюжеты во внешней политике».

По словам историка, все опросы показывают, что россиян "все больше интересует внутренняя проблематика, их удручает, что внутренние темы ограничиваются какими-то забавными сообщениями, то есть, продолжает действовать установка – говорите о внешней политике и развлекайте людей. Это начинает раздражать. Четким показателем исчерпания эффекта пропаганды являются опросы Левада-Центра, которые свидетельствуют: популярность Путина вернулась до докрымского уровня. А еще важнее то, что половина граждан России считают Путина ответственным за коррупцию, за разгул коррупции в стране. Это означает, что альтернативная оппозиционная пропаганда - все эти сообщения об офшорах, о коррупции в российской элите - достигают своего эффекта".

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«Пока официальная машина имеет абсолютное преобладание. Но я думаю, что она начнет рассыпаться в конце этого года – начале 2017-го. Мы увидим, как люди, даже находясь в травматическом состоянии, перестанут верить официальной пропаганде. А впоследствии мы увидим, что в течение нескольких дней эта пелена рухнет. Для того, чтобы развалилась созданная пропагандой иллюзия, много времени не требуется», - убежден Соловей.

Он считает, что российская пропаганда не может повернуться к внутренней политике, поскольку ситуация внутри страны крайне неблагоприятна.

«Говорить лучше об успехах, но похвалиться во внутренней политике абсолютно нечем. Нет никаких симптомов улучшения, ситуация только ухудшается. Поэтому остаются две основные темы: развлечение общества и внешняя политика. Это о том, как весь мир Россию уважает, боится, как наши «ночные волки» барражируют просторы европейских городов и всюду возлагают венки, какое у нас замечательное руководство и лучшая в мире армия», - отметил Соловей.

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