Погром в прямом эфире: в Москве хранители "духовных скреп" штурмовали выставку, посвященную Донбассу (фото)

Об этом сообщается на странице центра в Facebook.

«Нас тут громят в прямом эфире. Пришли: депутат с "банкой крови", люди в камуфляже и казаки. Кричат: "Мочи козлов, спасай Россию", - рассказали в Сахаровском центре.

Как сообщает "Новая газета", с самого утра, еще до открытия выставки, у Сахаровского центра появились журналисты телеканалов «Звезда», РЕН-ТВ и Life. Вскоре на месте появились неизвестные люди, которых организаторы выставки называют ополченцами.

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«К открытию мы сняли вчерашние залитые работы, повесили объяснялку о своем отношении к произошедшему накануне. Но около 12 пришел мужчина в очках, заявил, что он ополченец, разорвал листы бумаги, таблички с именами фотографов, разгромил все, а потом начал раздавать интервью телеканалам», - рассказала сотрудник центра Полина Филиппова.

Позднее пришла еще толпа людей, которые называли себя «политологами», к ним присоединились казаки и члены НОД вместе с Захаровым.

В настоящее время внутри здания работает полиция, осматривает место происшествия. Руководство признается, что еще не решило, что делать дальше.