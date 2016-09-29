В Москве на выставке облили краской фото, посвященные войне на Донбассе

08:08, 29 сентября 2016
Общество
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В Москве в Сахаровском центре неизвестный залил краской из баллончика работы победителей конкурса "Прямой взгляд" Александра Васюковича и Сергея Лойко, посвященные войне в Украине.

Фото Лойко / directlook.fotodoc.center

Об этом культурный центр сообщает на своей странице в Facebook.

"Война – это, в первую очередь, горе, страдание, смерть. Фотография дает возможность увидеть это. Но в обществе есть люди, настолько отравленные ненавистью, что публичный разговор о трагедии войны становится невозможным", - говорится в сообщении.

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При этом в центре добавили, что не будут восстанавливают эти работы, потому что не могут гарантировать не только их сохранность, но и безопасность посетителей. 

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