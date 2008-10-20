На Закарпатье издали уникальную книгу о человеке и туризме.

На Закарпатье вышла в печати книга «Социология туризма». Соавторы учебника – профессор Киевского национального университета, доктор философских наук Николай ЛУКАШЕВИЧ и доцент Ужгородского университета, кандидат социологических наук Федор ШАНДОР.

«Социология туризма преподается во многих вузах, специализирующихся на выпуске специалистов-туризмоведов и менеджеров гостинично-ресторанного дела. Но сих пор не было специализированного учебника по изучению именно туризма в социологии. Учебник пока не имеет аналогов, поскольку сегодня делаются первые шаги в мировой науке в этом направлении», - сообщил корреспонденту УНИАН Ф.ШАНДОР. В пособии изложено понятие «человек в туризме», «социальная группа и туризм», «социокультурный феномен туризма», «институционализация туризма», «методология исследования в области туризма» и др.

Предисловие к учебнику написал президент Ассоциации работников учебных заведений Украины туристического профиля, президент Академии туризма Украины профессор В.ФЕДОРЧЕНКО.