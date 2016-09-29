Во Львове участники АТО заставили горсовет прервать сессию из-за вопроса выделения земли

Как сообщает Zaxid.net, в начале сессии горсовета 29 сентября в зал вошли около 30 протестующих, которые требовали начать процесс выделения земли участникам АТО. Несколько из них были записаны для объявления выступлений на сессии.

После того, как пришла очередь выступления инициатора забастовки частных перевозчиков Игоря Сеника, который принимает участие в акции протеста под Львовским горсоветом, к трибуне подошли несколько десятков людей в камуфляже. Они заявили, что требуют немедленного рассмотрения вопроса о выделении земли.

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Кроме него также выступил представитель общественной организации «Развитие общины», которая заявляет, что поддерживает требования протестующих и помогает им. После этого секретарь горсовета Анатолий Забарило объявил, что сессия прервется на час для создания решения о выделении земель участникам АТО.

Первым вопросом в повестке дня было рассмотрение постановления, которое предусматривает выделение земли участникам АТО, однако протестующих этот проект не удовлетворил. Поэтому они требовали создать рабочую группу, которая бы доработала этот проект.

Как отмечает Zaxid.net это те самые протестующие, которые две недели назад перед началом предыдущей сессии обустроили под Ратушей палаточный городок. Тогда в акции приняли участие Гражданский корпус «Азов», Союз участников АТО, Союз инвалидов АТО, Правый сектор, ОУН-УНСО. В то же время среди протестующих были и защитники скандального строительства на Варшавской-Сосновой.