Геращенко назвала заявление президента Израиля о причастности ОУН к Холокосту некорректным

Об этом Геращенко сообщила в Facebook.

"Во время выступления в украинском парламенте президент Израиля (Реувен Ривлин) позволил себе некорректные и недипломатичные оценки в отношении определенных страниц трагической украинской истории, в частности ОУН. Это была, по моему глубокому убеждению, немудрая позиция нашего высокого гостя", - заявила Геращенко.

"Мне очень досадно, что президент Израиля не слышал все предыдущие выступления, где праведники, лидеры украинских еврейских общин, представители различных религиозных конфессий, украинские патриоты, как академик Иван Дзюба, который первым громко поднял тему Бабьего Яра, вспоминали невинно убиенных и их спасителей, среди которых было очень много простых украинцев, которые рисковали своей жизнью и жизнью своих детей, чтобы спасти еврейские семьи и еврейских детей", - добавила первый заместитель председателя парламента.

Геращенко выразила удовлетворение по поводу того, что все выступающие от украинской стороны проявили мудрость, уважение к памяти жертв и высокую политическую культуру.

«Мы не замалчиваем ни героических, ни драматических и черных страниц нашей истории, но каждому слову - свое время и свое место», - заявила она.

"Как на меня, некоторые высказывания нашего высокого гостя были неуместными в эти дни траура в парламенте страны, борющейся за свою независимость. Мы ожидали от высокого гостя в стенах украинского парламента также и слов в поддержку территориальной целостности Украины. Жаль, что некоторые руководители современных стран и до сих пор пользуются штампами советской пропаганды времен замалчивание трагедии Бабьего Яра...", - отметила Геращенко.

Вместе с тем она выразила соболезнования еврейскому народу в связи со смертью бывшего президента Израиля Шимона Переса.

Как сообщает Радио Свобода, президент Израиля заявил о причастности бойцов ОУН к Холокосту.

«Около полутора миллиона евреев были убиты на территории современной Украины во время Второй мировой войны в Бабьем Яру и многих других местах. Их расстреливали в лесах, возле оврагов и рвов, сталкивали в братские могилы. Много пособников преступления были украинцами. И среди них особо выделялись бойцы ОУН, которые издевались над евреями, убивали их и во многих случаях выдавали немцам. Справедливо и то, что было свыше 2,5 тысячи праведников народов мира, те считанные искры, которые ярко горели в период темных сумерек человечества. Однако большинство молчали», – сказал Ривлин.

Как сообщал УНИАН, Президент Израиля прибыл в Украину 27 сентября, чтобы принять участие в мероприятиях к 75-й годовщине трагедии Бабьего Яра. Он встретился с президентом Петром Порошенко и выступил в Раде. В частности, он заявил о два преступления в Бабьем Яру: именно убийство и уничтожение людей, а второй - сокрытие и уничтожение памяти. Ривлин подчеркнул необходимость признания антисемитизма и недопустимости прославления антисемитов.

Известно, что в 1941-1943 годах в Бабьем Яру было расстреляно 621 члена ОУН, среди них и известную украинскую поэтессу Елену Телигу вместе с мужем.

В 1946 году на Нюрнбергском процессе приводилась оценка около 100 тысяч человек, уничтоженных в Бабьем Яру. Только за два дня 29 и 30 сентября 1941-го года там расстреляли почти 34 тысячи евреев.