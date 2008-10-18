Проект антикризисных мер, который СНБО так и не рассмотрел вчера

Запланированное на пятницу, 17 октября, заседание СНБОУ не состоялось. Его перенесли на понедельник. В «Зеркало недели» поступила информация о том, что президента не удовлетворил предложенный комплекс антикризисных мер, и это стало одной из причин переноса заседания СНБОУ. Глава государства посчитал меры недостаточными и не вполне эффективными, так что в течение выходных задействованные в процессе структуры будут заниматься доработкой документа.

В распоряжении газеты оказался проект решения СНБОУ, подготовленный к пятничному заседанию.

1. Кабинету министров Украины:

— разработать в недельный срок и внедрить комплекс мер, направленных на уменьшение импорта потребительских товаров;

— в недельный срок подготовить комплекс мер по государственной поддержке банков, для которых существует реальная угроза банкротства, предусмотрев, в частности, возможность приобретения государством прав акционера в таких банках;

— разработать в недельный срок и внедрить комплекс предупредительных мер, направленных на защиту банковских учреждений от возможных массовых неплатежей заемщиков, предусмотрев, в частности, применение запрета на выезд за границу заемщиков, имеющих просроченные платежи по кредитам и в отношении которых применяется процедура взыскания залога;

— принять в трехдневный срок необходимые решения для упрощения досудебного урегулирования проблем, связанных с взысканием залога в случае невыполнения заемщиками взятых обязательств;

— согласовать с Национальным банком основные показатели и направления использования средств Единого казначейского счета до конца 2008 года;

— принять в недельный срок решение о запрете приобретения импортных товаров (кроме товаров критического импорта) за счет бюджетных средств, предусмотренных главным распорядителем бюджета;

— временно ввести дополнительные ограничения на импорт в соответствии со статьей 12 ГАТТ 1994 относительно мер по регулированию платежного баланса;

— усилить контроль за полнотой учета наличных средств, полученных предприятиями, особенно торговыми, выполнением лимитов наличных средств в кассах предприятий, внести предложения по введению более жестких лимитов и усилению ответственности за их невыполнение, включая конфискацию средств, которые хранятся свыше определенных лимитов или надлежащим образом не учитываются;

— пересмотреть макроэкономические показатели и показатели проекта Государственного бюджета Украины на 2009 год с целью:

а) достижения его бездефицитности;

б) повышения социальных выплат для социально незащищенных слоев населения — в размерах, обеспечивающих их защиту от инфляции, для других слоев — в размерах, не превышающих прогнозные темпы роста номинального ВВП или производительности труда;

в) увеличения доли инвестиционных расходов с направлением их преимущественно на финансирование инфраструктурных проектов (дорожного строительства и т.п.);

— разработать законопроект о повышении ставок акцизного сбора (транспортные средства, нефтепродукты) с целью направления полученных дополнительных доходов бюджета на финансирование инфраструктурных проектов, в частности строительства дорог, и привлечения средств международных финансовых организаций (МФО) для этих целей;

— провести срочные консультации с МФО о предоставлении поддержки для стабилизации финансовой системы и развития экономики Украины, в первую очередь для реализации инфраструктурных проектов;

— осуществлять государственные внешние заимствования лишь при условии благоприятной ценовой конъюнктуры и разработать в двухнедельный срок комплекс мер, нацеленных на переориентацию на внутренний рынок;

— содействовать безотлагательной отмене моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения;

— вместе с Советом министров АР Крым, областными, Киевской и Севастопольской городскими госадминистрациями обеспечить свободную продажу земли на аукционах под реализацию инвестиционных проектов;

— обеспечить приведение в 2008—2009 годах цен и тарифов на товары и услуги государственных компаний, работающих в сфере естественных монополий, до экономически обоснованного уровня с учетом цен на импортируемый природный газ в 2009 году;

— перейти на оплату первого взноса на приобретение и строительство жилья вместо его безоплатной передачи гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, направив соответствующие средства на активизацию системы ипотечного кредитования;

— активизировать деятельность по проведению в Украине международных спортивных состязаний, выставок, научных конференций и симпозиумов, культурных мероприятий с целью привлечения иностранных туристов;

— оперативно отслеживать развитие ситуации в финансовой сфере и экономике зарубежных государств, меры по стабилизации ситуации, применяемые правительствами и центральными банками этих государств, а также анализировать влияние этих событий и мер на финансовую систему и экономику Украины.

2. Рекомендовать Национальному банку Украины:

— обеспечить еженедельные выступления и отчеты в СМИ председателя правления и председателя Совета НБУ для разъяснения текущих событий на финансовом рынке и инструментов, которые используются НБУ для контроля ситуации, а также информирования о состоянии банковской системы;

— ввести действенные меры по упрощению рефинансирования банков и поддержанию их ликвидности;

— привести темпы роста денежной массы в соответствие с темпами роста номинального ВВП;

— ввести временный мораторий на выплату юридическим и физическим лицам средств по депозитным договорам, срок выполнения обязательств по которым еще не наступил. При условии выплаты процентов по этим договорам;

— ввести временные ограничения относительно размера наличных средств, которые могут быть сняты юридическими и физическими лицами — субъектами предпринимательской деятельности со счетов в банковских учреждениях;

— рассмотреть целесообразность установления временного запрета на досрочное погашение кредитов и других займов, полученных резидентами за рубежом, осуществления инвестиций резидентов Украины в экономику других государств;

— пересмотреть нормативы обязательного резервирования средств по привлеченным банковскими учреждениями средствам, в частности в иностранных валютах;

— рассмотреть целесообразность снижения учетной ставки и ставок по активным операциям НБУ, а также требований к банкам по резервированию по кредитам, имеющим наименьшую степень риска;

— реализовать меры по популяризации среди населения хранения сбережений в банковских металлах и государственных ценных бумагах;

— временно ограничить осуществление банками активных операций объемами, достигнутыми на определенную дату, кроме операций по ценным бумагам, депозитным

сертификатам НБУ и операций на межбанковском рынке;

— разработать механизмы по ограничению верхней границы стоимости ресурсов, привлекаемых банковскими учреждениями на внутреннем рынке.

С целью стабилизации ситуации на валютном рынке Украины:

— внедрить механизмы хеджирования валютных рисков;

— ввести ограничения на установление наличного валютного курса банковскими учреждениями (установление максимального отклонения 5% между курсом покупки и продажи);

— внедрить прозрачный механизм принятия решений по выходу НБУ на валютный рынок с интервенциями;

— перенести строки введения в действие постановления НБУ №153 от 2 июня 2008 года, которое предусматривает возможность прямого участия любого субъекта на валютном рынке Украины;

— установить временные ограничения по продаже наличной иностранной валюты банками, с обязательным усилением финансового мониторинга указанных операций.

3. Кабинету министров и Национальному банку Украины:

— обеспечить наличие в Фонде гарантирования вкладов физических лиц необходимого ресурса, в том числе за счет направления на эти цели суммы превышения объемов запланированных доходов над расходами НБУ в виде кредита;

— провести инвентаризацию внешних долгов государственного сектора экономики в целом (в том числе государственных предприятий), определить объем выплат по ним в 2008—2009 годах;

— предоставить предложения по стимулированию возврата в Украину капитала резидентов, который был ранее вывезен ими за рубеж, в том числе путем гарантирования безопасности этих средств в Украине и проведения для таких средств налоговой амнистии.

4. Национальному банку Украины, Кабинету министров, наблюдательным советам ОАО «Государственный ощадный банк» и ОАО «Государственный экспортно-импортный банк»:

- обеспечить в течение недели принятие необходимых решений для усиления контроля за деятельностью госбанков с целью обеспечения направления кредитных ресурсов госбанков на ипотечное кредитование и под­держку экспорта.

5. Генеральной прокуратуре и Службе безопасности Украины:

- принять меры реагирования по установлению и привлечению к ответственности лиц, которые путем противоправных действий пытаются дестабилизировать деятельность банковских учреждений.

6. Национальному банку Украины, Совету Национального банка, аппарату СНБОУ:

- создать при участии руководителей крупнейших банковских учреждений постоянно действующую рабочую группу по анализу ситуации на финансовых рынках. Созданной рабочей группе обеспечить информирование президента о состоянии кредитно-денежного и валютного рынка дважды в неделю.