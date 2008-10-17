Еврокомиссия будет бороться с импортом нелегально вырубленных лесов

Еврокомиссия предлагает бороться с импортом нелегально вырубленных лесов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции комиссар ЕС по вопросам охраны окружающей природной среды Ставрос ДИМАС, представляя одобренный Еврокомиссией пакет предложений.

“Я очень счастлив, что комиссия одобрила сегодня пакет, предусматривающий предотвращение и наказание за нелегальную вырубку лесов”, - сказал комиссар.

Он отметил, что пакет включает в себя проект регуляторного акта и Коммюнике к Европарламенту и Совету ЕС.

В соответствии с регуляторным актом, Еврокомиссия предлагает требовать от всех импортеров и трейдеров древесины сертификат о ее происхождении и подтверждении того, что вырубка проводилась в соответствии с законодательством страны, из которой осуществляется импорт.

Кроме того, регуляция предусматривает наложение штрафов на трейдеров и импортеров, которые не смогут предоставить соответствующие документы, или в случае доказательства, что ввезенная ими древесина была незаконно вырублена. В то же время, проект документа не устанавливает какие-то конкретные размеры штрафов.

“Это в компетенции стран-членов”, - сказал по этому поводу комиссар ЕС.

Коммюнике, по словам С.ДИМАСА, ставит целью уменьшить на 50% обезлесение планеты, а до 2030 года остановить обезлесение.

“Леса очень важны для борьбы с климатическими изменениями. Вы знаете, что 20% выбросов СО2 в атмосферу происходит из-за вырубки лесов, особенно тропических. Кроме того, вырубка вредит биоразнообразию планеты”, - сказал комиссар, отметив, что предложения Еврокомиссии являются первыми, которые направлены не только на защиту внутреннего рынка, но и на обеспечение соблюдения законодательства по охране природы в других странах мира.