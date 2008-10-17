Милиция заявляет о законности задержаний в Институте "Республика"

Столичная милиция заявляет о законности задержания группы граждан в помещении Института «Республика», среди которых было несколько журналистов.

Как сообщил УНИАН один из руководителей Главного управления МВД Украины в городе Киеве, 15 октября одним из судов было вынесено решение в интересах определенной организации, которая получила право занять указанное помещение. В то же время, сегодня группа лиц в количестве 25 человек самовольно заняла помещение Института “Республика”, и на требования освободить его отвечала отказом.

Кроме того, как отметил собеседник агентства, эти лица чинили неповиновение сотрудникам милиции. В результате чего они были задержаны и доставлены в Голосеевское райуправление милиции в столице для составления административного протокола относительно неповиновения сотрудникам милиции.

Как заверило должностное лицо ГУ МВД в г. Киеве, во время задержания к указанным лицам со стороны сотрудников милиции физическая сила не применялась.

После составления админпротокола всех задержанных отпустят, отметили в столичной милиции.

Как сообщалось, киевский журналист Игорь ЛУЦЕНКО сообщил УНИАН, что сегодня в Киеве около 17.00 милиция задержала и доставила в Голосеевское райуправление внутренних дел около 40 граждан, которые принимали участие в акции против выселения Института «Республика», который находится на ул. Горького, 12, в том числе и семи журналистов, которые освещали событие. По его словам, о проведении акции предварительно сообщалось, однако в какой-то момент во время мероприятия к месту его проведения подъехали несколько милицейских автомобилей, и милиционеры, которые вышли, ничего не предъявляя к митингующим, начали «паковать» их в автомобили, “не разбираясь, кто и что здесь делает, в том числе не обращая внимания на журналистов”. При этом И.ЛУЦЕНКО отметил, что никаких столкновений ни с кем во время проведения акции не происходило.