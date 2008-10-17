Кабмин разрешил выдать без аукциона 21 лицензию на месторождения

Кабинет министров Украины разрешил Министерству охраны окружающей природной среды выдать 21 лицензию на пользование недрами без проведения аукциона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр охраны окружающей природной среды Георгий ФИЛИПЧУК.

По его словам, среди этих лицензий, в частности, лицензии на разработку месторождения строительных материалов, каолина, марганца. Министр подчеркнул, что среди этих лицензий нет лицензии на площади нефти и газа.

По словам Г.ФИЛИПЧУКА, также рассматривался вопрос на добычу угля на двух месторождениях, стоимость которых 2,5 млрд. грн. и 1,9 млрд. грн., но этот вопрос перенесен на следующее заседание Кабмина в связи с позицией Министерства финансов.