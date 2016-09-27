Расстрел полицейских в Днепре: в больнице сообщили о состоянии убийцы патрульных

08:59, 27 сентября 2016
Общество
2791 0

Состояние подозреваемого в убийстве двух патрульных в Днепре стабильное, он активно идет на поправку.

vk.com/police_dnepr

Об этом сообщил главный врач Днепропетровской больницы им. Мечникова Сергей Рыженко, передает "112 Украина".

"Подозреваемый стабильный. Артериальное давление держит, гемоглобин 135, пульс 80 ударов, живот спокойный, умеренные боли в области шва, он активно идет на поправку. Его охраняют десятки вооруженных милиционеров. Мы постараемся все сделать, чтобы его быстрее выписали", - сообщил главврач.

Читайте такжеУдостоверение участника боевых действий убийцы патрульных в Днепре: Геращенко рассказал, кому и почему оно было выдано (видео)

Напомним, 25 сентября в Днепре двое патрульных остановили мужчину за нарушение ПДД. Злоумышленник открыл стрельбу по патрульным, вследствие чего полицейский погиб на месте, его напарница умерла на операционном столе.

В совершении преступления подозревают Александра Пугачева, бывшего бойца "Торнадо", который находился в розыске.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter