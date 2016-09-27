Расстрел полицейских в Днепре: в больнице сообщили о состоянии убийцы патрульных
Состояние подозреваемого в убийстве двух патрульных в Днепре стабильное, он активно идет на поправку.
Об этом сообщил главный врач Днепропетровской больницы им. Мечникова Сергей Рыженко, передает "112 Украина".
"Подозреваемый стабильный. Артериальное давление держит, гемоглобин 135, пульс 80 ударов, живот спокойный, умеренные боли в области шва, он активно идет на поправку. Его охраняют десятки вооруженных милиционеров. Мы постараемся все сделать, чтобы его быстрее выписали", - сообщил главврач.
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Напомним, 25 сентября в Днепре двое патрульных остановили мужчину за нарушение ПДД. Злоумышленник открыл стрельбу по патрульным, вследствие чего полицейский погиб на месте, его напарница умерла на операционном столе.
В совершении преступления подозревают Александра Пугачева, бывшего бойца "Торнадо", который находился в розыске.