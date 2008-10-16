До конца года Россия намерена вернуться к проекту Ан-70

В настоящее время Российская Федерация выражает намерение вернуться к реализации совместного украинско-российского проекта по созданию военно-транспортного самолета Ан-70.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель министра промышленной политики Украины Виталий НЕМИЛОСТИВЫЙ сегодня в ходе круглого стола “Украина – НАТО: потенциал сотрудничества в сфере ОПК”.

“Есть все предпосылки, что, возможно, уже до конца этого года будут подписаны все необходимые соглашения с российской стороной о продолжении реализации проекта Ан-70”, - сказал В.НЕМИЛОСТИВЫЙ.

Он также сообщил о предложении со стороны украинской стороны к партнерам из России привлечь к проекту европейские компании. Заместитель министра объяснил, что речь идет о выполнении работ по авионике и другим системам самолета, которые являются стандартами в европейских странах, с целью заинтересованности в проекте также и западных потребителей.

“По моему мнению, это придаст динамику проекту, поскольку позволит выйти с Ан-70 не только на российский и украинский рынки”, - объяснил В.НЕМИЛОСТИВЫЙ.

Он сообщил, что в настоящее время ведутся переговоры относительно участия в проекте АНТК “Антонова” и европейских компаний. “Мы предложим российской стороне также рассмотреть этот вопрос. При условии положительного решения, это будет интересный и перспективный проект”, - сказал заместитель министра.

Как сообщал УНИАН, летом 2006 года правительство РФ заявило о прекращении участия в совместном проекте по созданию Ан-70. Тогдашний главнокомандующий ВВС РФ генерал армии Владимир МИХАЙЛОВ заявлял, что “России самолет не нужен”. Он аргументировал это тем, что машина имеет ряд недостатков - в частности, Ан-70 “перешел в разряд тяжелых военно-транспортных самолетов, а такой транспортник в России есть - Ил-76”.

Самолет Ан-70 предназначен для транспортировки грузов массой до 47 тонн, десантирования парашютистов и техники.