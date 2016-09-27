СМИ показали кадры с нагрудной камеры убитого в Днепре полицейского (видео)

01:38, 27 сентября 2016
Общество
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В Сети появилась часть видео с нагрудной камеры патрульного полицейского.

facebook.com/artem.shevchenko.9

Соответствующую видеозапись опубликовало Эспрессо ТВ.

"Надеюсь после этого видео ни у кого из думающих людей больше не останется вопросов, чем новая патрульная полиция отличается от ГАИ", - отметил на своей странице в Facebook советник главы МВД Антон Геращенко.

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Также Геращенко отметил, что "за проявленное мужество и героизм, представить Артема Кутушева и Ольгу Макаренко к высоким государственным наградам - посмертно".

Как уточнил на своей странице в Facebook директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко, части видео опубликованы с нагрудной камеры патрульного Артема Кутушева.

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По его словам, опубликованы только те кадры, которые разрешило следствие.

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