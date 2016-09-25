Майор СБУ, совершивший пьяным смертельное ДТП в Киеве, получил четыре года тюрьмы

Святошинский районный суд города Киева приговорил к четырем годам лишения свободы сотрудника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ, который в начале 2016 года совершил смертельное ДТП в столице.

"Майор, находясь в состоянии алкогольного и психотропного опьянения, двигаясь на своем автомобиле марки Toyota RAV4 по Кольцевой дороге на большой скорости, совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ-2107", водитель которого погиб на месте", – сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Суд признал сотрудника СБУ виновным по ч. 1 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством) УК Украины. Виновник смертельного ДТП получил наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с лишением права управлять транспортным средством на срок два года. Также суд удовлетворил гражданские иски родственников погибшего на сумму более 100 тысяч гривень, передает ZN.UA.

Напомним, 9 сентября прокуратура Киева закрыла уголовное производство против "мажора" Станислава Толстошеева, совершившего в январе ДТП со смертельным исходом около метро "Левобережная".

22-летний водитель "Мерседеса" внезапно выехал на тротуар и врезался в здание. В результате столкновения от полученных травм на месте скончалась пожилая женщина, а 62-летний киевлянин был госпитализирован с травмами головы.

16 сентября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отменил постановление о закрытии уголовного дела против Станислава Толстошеева, который совершил ДТП со смертельным исходом на станции метро "Левобережная" в январе текущего года.