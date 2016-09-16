Луценко возобновил следствие по делу "мажора" Толстошеева, который насмерть сбил женщину в Киеве

Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, Луценко заслушал доклад прокурора Киева Романа Говды об основаниях закрытия этого дела.

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По словам Говды, в рамках досудебного расследования получены выводы судебно-медицинских, автотехнических и психолого-психиатрических экспертиз.

«Допрошены более 30 свидетелей, в том числе непосредственных очевидцев ДТП, медиков, которые оказывали первичную помощь пострадавшим, и других лиц. Также обработано записи с камер видеонаблюдения, расположенных рядом с местом совершения ДТП», - сообщил он.

Прокурор города отметил, что, согласно результатам экспертиз, в том числе комплексной стационарной психолого-психиатрической экспертизы, проведенной Киевским городским центром судебно-психиатрической экспертизы, причиной ДТП стал внезапный приступ судорожного характера у водителя, вследствие которого он не мог осознавать своих действий и руководить ими.

«Учитывая это, привлечь Толстошеева к уголовной ответственности за нарушение правил безопасности дорожного движения не представляется возможным», - считает он.

В свою очередь Луценко отметил, что результаты проведенных экспертиз, не предоставили ответ о причине внезапного болезненного состояния водителя, вызвали широкое неприятие у общественности.

«Учитывая это, а также с целью получения более полной информации о причинах внезапного ухудшения состояния здоровья С. Толстошеева, принято решение об отмене постановления о закрытии уголовного производства и назначении повторной амбулаторной комиссионной психиатрической экспертизы в экспертном учреждении МЗ Украины в другом регионе», - сообщили в прокуратуре.

По результатам экспертного исследования будет принято окончательное решение в уголовном производстве.

Как сообщал УНИАН, 9 января этого года в Киеве внедорожник Толстошеева Mercedes врезался в киоск на Левобережной, в результате чего погибла женщина. Позже появилась информация о том, что мужчина находится в больнице.

13 января правоохранители выдвинули подозрении 21-летнему Толстошеєву. 15 января суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 137,8 тыс. грн.

9 сентября пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец сообщила, что прокуратура Киева закрыла уголовное производство в отношении Толстошеева. По словам пресс-секретаря, результаты экспертиз показали, что мужчина во время ДТП находился в бессознательном состоянии, у него был судорожный приступ.