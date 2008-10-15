СБУ презентует книгу о денежных документах ОУН и УПА

16 октября в 12.00 Служба безопасности Украины презентует книгу-альбом «Бофоны: денежные документы ОУН и УПА».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СБУ, это первое издание, содержащее полный каталог и описание денег украинского освободительного движения 40-50-х годов ХХ столетия.

Книга издана по инициативе СБУ и при поддержке Национального банка Украины.

Как сообщал УНИАН, в 1990-х годах в Отраслевом государственном архиве Службы безопасности Украины и в архивах региональных органов обнаружены коллекции облигаций боевого фонда (бофоны) Украинской повстанческой армии 1943-1950 годов.

Автором эскизов ряда денежных документов был известный художник и график Нил Хасевич, член УПА, выпускник Варшавской Академии искусств. В 1945-1946 годах он создал так называемую „Волынскую серию” бофонов номиналом 10, 25, 50, 100, 200, 300, 500 и 1000 карбованцев. Они обнаружены в 12 областях Украины. Не исключено, что в будущем из этих бофонов должна была появиться полноценная национальная валюта.

Всего в 1939-1952 гг. ОУНовское подполье выпустило около 500 единиц наименований бофонов. Сейчас они представляют большую редкость и являются памятником истории Украины и произведением украинского подпольного искусства.