Погода на 16 - 20 октября

Завтра в Украине ожидается переменная облачность. Без существенных осадков, только днем в западных областях небольшой дождь. Ночью и утром местами туман.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, на побережье Крыма до 15°; днем 12-17°, на юге и Закарпатье 18-22°, на севере Левобережья 8-13°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 9-13°, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

17-18 октября - переменная облачность. Временами дожди, 17 октября в Карпатах и Закарпатье местами сильные, лишь 17 октября в южной и восточной части, 18 октября в западных областях без существенных осадков. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, 17 октября в Карпатах местами порывы 19-24 м/с. Температура ночью 7-12°, на побережье морей до 14°, 18 октября в западных, северных и центральных областях 4-9° тепла; днем 12-17°, 17 октября в южной половине, 18 октября на крайнем востоке местами 20-23° (в западных, 18 октября и в северных и центральных областях 8-13°).

19- 20 октября - преимущественно без осадков, лишь 20 октября в северных и большинстве западных областей местами небольшой дождь. Температура ночью 0-6° тепла, на побережье морей до 9° тепла, в Прикарпатье 19 октября местами 1-3° мороза; днем 10-16° тепла; в Карпатах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 3-8° тепла.

В Киеве в четверг ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 14-16°.

17-18 октября - переменная облачность. 17 октября - дождь (ночью местами кратковременный), 18 октября - небольшой дождь. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура 17 октября ночью 7-12°, днем 12-17°; 18 октября ночью 4-9°, днем 8-13°.

19 октября - без осадков, 20 октября - местами небольшой дождь. Температура ночью 0-6° тепла, днем 10-15°.