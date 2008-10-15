Два свидетеля видели, как прокурор Шуба выстрелил в себя из карабина

Руководитель пресс-службы прокуратуры Днепропетровской области Светлана ЧЕРНАЯ заявляет, что прокурор области Владимир Шуба погиб в результате трагической случайности.

Об этом С.ЧЕРНАЯ сообщила корреспонденту УНИАН по телефону.

По ее словам, нельзя утверждать, что В.Шуба застрелился, как это передали средства массовой информации ранее.

С.ЧЕРНАЯ сообщила, что обстоятельства трагедии устанавливаются. На месте события находится заместитель прокурора Днепропетровской области КОТЕНОК.

По словам С.ЧЕРНОЙ, позже будет подготовлена официальная информация об обстоятельствах гибели прокурора В.Шубы.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Днепропетровской области, тело В.Шубы было обнаружено сегодня около 11.30 в тире частного спортивного комплекса «Беркут» в Днепропетровске.

На месте события работает следственно-оперативная группа во главе с начальником ГУМВД в области.

Предварительно установлено, что смерть наступила в результате несчастного случая во время пристрелки охотничьего карабина.

Во время стрельб в тире вместе с В.Шубой находились еще два человека, которые дают показания.

Проводятся соответствующие следственно-оперативные действия, для координации которых в Днепропетровск выехал первый заместитель министра внутренних дел Михаил КЛЮЕВ.