В Одессе провели эвакуацию сотрудников мэрии из-за угрозы штурма здания - заместитель мэра

Об этом в Facebook сообщил заместитель Одесского городского головы Андрей Котляр.

«Сегодня, 22 сентября, примерно в 13:30 в здании мэрии прибыла группа неизвестных лиц, которые заблокировали здание. В 13:45 я пригласил к себе в кабинет двух представителей этой группы, чтобы выяснить цель их визита. Они представились Алексеем Середюком и Виталием Голодком», - написал Котляр.

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По его словам, во время разговора указанные граждане сообщили ему, что намерены установить палатки на Думской площади, и просят это позволить.

«После моего отказа, они сообщили, что тогда к ним из Киева прибудет подкрепление, и они будут штурмовать здание мэрии, устраивать поджоги и проливать кровь. О данном факте незамедлительно была проинформирована полиция. На данный момент усилена охрана здания, все сотрудники эвакуированы», - утверждает Котляр.

Он отмечает, что все силы муниципальных структур безопасности, полиции и Нацгвардии «не позволят приезжим нарушить мирную обстановку» в Одессе и будут делать все для того, чтобы одесситы чувствовали себя в безопасности.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Одессе из здания мэрии на Думской площади по неизвестным причинам были эвакуированы все сотрудники. На площади у администрации находятся десятки полицейских и нацгвардейців.

Как сообщает Думская, Алексей Сердюк заявил, что не угрожал вице-мэру.