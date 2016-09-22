Луценко хочет привлечь европейских экспертов к расследованию трагических событий 2 мая в Одессе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко заявил на совещании в Одессе.

«Завтра утром встречаюсь с представителями ООН для обсуждения этого вопроса. Они обещают привлечь европейских экспертов к совместной экспертизе, которая установит причину смерти большинства из тех, кто, к сожалению, не смог выйти из Дома профсоюзов», - сказал он.

По словам Луценко, привлечение европейских специалистов будет способствовать беспристрастному установлению причин гибели людей.

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Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.

В настоящее время в Малиновском районном суде Одессы рассматриваются материалы, собранные следствием по факту массовых беспорядках, имевших место в центре города. Эпизоды по пожару в Доме профсоюзов пока не рассматривались.

На скамье подсудимых – 20 обвиняемых, из которых пятеро содержаться под стражей (в том числе, двое россиян), у остальных – другая мера пресечения.