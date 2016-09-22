На Харьковщине взорвали 22 артснаряда времен Второй мировой войны
Большинство взрывоопасных предметов нашли местные жители в поле за пределами села Степанки.
21 сентября пиротехники проводили разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны в селах Коротич и Степанки Харьковского района, сообщает Depo.ua со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Как сообщили спасатели, в этих населенных пунктах обнаружили 22 артиллерийские снаряды калибра 76 и 122 мм.
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"Большинство взрывоопасных предметов нашли местные жители в поле за пределами села Степанки", - говорится в сообщении.
К месту вызова прибыли пиротехники и с помощью миноискателей и спецустройств обнаружили 21 единицу взрывоопасных артснарядов калибра 76 мм времен Второй мировой войны.
Найденные боеприпасы обезвредили в специально отведенных местах путем подрыва. Пострадавших нет.