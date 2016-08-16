В Одесской области спасатели обнаружили снаряд времен войны

В Коминтерновском районе Одесской области спасатели, разбирая место пожара территории частного домовладения, обнаружили артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в области, 15 августа в 7:01 в службу спасения "101" поступило сообщение, что в селе Гвардейское, на ул. Вишневой, в частном домохозяйстве горит солома.

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В 10:50 пожар был локализован, огонь уничтожил хозяйственную постройку и имущество на общей площади 300 кв. метров, а также 3 тонны соломы. В пресс-службе добавили, что от огня спасен жилой дом и поголовье домашнего скота - 30 свиней.

После ликвидации пожара, при разборке конструкций хозяйственной постройки спасатели обнаружили на месте пожара взрывоопасный предмет. На место происшествия была вызвана группа разминирования аварийно-спасательного отряда специального назначения.

Пиротехники идентифицировали взрывоопасный предмет как артиллерийский снаряд калибра 122 мм. времен Второй мировой войны.

Снаряд изъят и обезврежен на территории отведенного полигона.