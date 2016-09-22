Одесский горсовет решил создать сквер Героев Небесной сотни

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании сессии 21 сентября, в частности, согласно статье 25 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», Закона Украины «О благоустройстве населенных пунктов», а также с учетом рекомендации историко-топонимической комиссии исполнительного комитета Одесского горсовета и результатов общественных слушаний.

Читайте такжеНепогода века в Одессе: в городе рассказали о последствиях стихии

Сквер будет создан возле административного здания №1 Одесской областной государственной администрации. «Создать сквер на территории зеленой зоны, ограниченной проспектом Шевченко и проспекту Гагарина и административным зданием по адресу проспект Шевченко, 4. Наименовать указанный сквер в честь «Героев Небесной Сотни», - говорится в постановлении.

Балансодержателем соответствующего объекта благоустройства определен КП «Горзелентрест».

Приморской районной администрации города депутаты поручили изготовить и разместить наружные знаки с наименованием сквера.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля Одесский областной рада согласовала размещение памятника Героям Небесной сотни перед зданием ОГА, где также размещен областной совет, - на проспекте Шевченко.

20 февраля состоялась торжественная закладка памятного камня, на месте которого в будущем установят памятник.