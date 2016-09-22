Одесский горсовет решил создать сквер Героев Небесной сотни
Депутаты Одесского городского совета проголосовали за создание сквера Героев Небесной сотни.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании сессии 21 сентября, в частности, согласно статье 25 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», Закона Украины «О благоустройстве населенных пунктов», а также с учетом рекомендации историко-топонимической комиссии исполнительного комитета Одесского горсовета и результатов общественных слушаний.
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Сквер будет создан возле административного здания №1 Одесской областной государственной администрации. «Создать сквер на территории зеленой зоны, ограниченной проспектом Шевченко и проспекту Гагарина и административным зданием по адресу проспект Шевченко, 4. Наименовать указанный сквер в честь «Героев Небесной Сотни», - говорится в постановлении.
Балансодержателем соответствующего объекта благоустройства определен КП «Горзелентрест».
Приморской районной администрации города депутаты поручили изготовить и разместить наружные знаки с наименованием сквера.
Как сообщал УНИАН, 19 февраля Одесский областной рада согласовала размещение памятника Героям Небесной сотни перед зданием ОГА, где также размещен областной совет, - на проспекте Шевченко.
20 февраля состоялась торжественная закладка памятного камня, на месте которого в будущем установят памятник.