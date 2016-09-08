Во Львове открыли Мемориал героям Небесной Сотни и погибшим бойцам АТО (фото, видео)

Во Львове открыли мемориальный комплекс, посвященный Героям Небесной Сотни и погибшим воинам АТО.

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Торжественное открытие состоялось вблизи научно-технической библиотеки университета «Львовская политехника», сообщает «Вголос».

Мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни и погибших воинов АТО появился благодаря инициативе и активном участии десятков студентов и преподавателей ВУЗа. Среди 20-ти проектов комплекса победил проект Кристины Черноус.

«Ярким примером патриотизма стало участие студентов и преподавателей «Львовской политехники» в Революции достоинства. На алтарь нашей общей победы положили головы лучшие дочери и сыновья Украины. Среди них был и выпускник «Львовской политехники», Герой Украины Юрий Вербицкий.

Сейчас сотни львовских политехников с оружием в руках мужественно защищают свою Родину на востоке, самоотверженно занимаются волонтерством, помогая воинам. Мы и впредь будем активно поддерживать наших военных. Не только сбором добровольных взносов, но и активной работой ученых «Львовской политехники» над оборонными заказами», – отметил ректор «Львовской политехники» Юрий Бобало.