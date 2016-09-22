Суд дал условные сроки трем участникам беспорядков из-за концерта Ани Лорак в 2014 году

Об этом говорится в решении суда от 12 сентября, передает Эспрессо.TV.

Подсудимые, а именно студент Национального университета биоресурсов из Полтавской области, студент исторического факультета Киевского национального университета имени Шевченко и безработный с профессионально-техническим образованием из Львовской области 27 ноября 2014 года вместе с группой других лиц участвовали в беспорядках во дворце "Украина".

"Они бросали в правоохранителей куриные яйца, камни, пиротехнические изделия, а также наносили им удары руками, ногами и другими предметами, сопровождая свои действия нецензурной бранью", - отмечается в сообщении.

На заседании обвиняемые частично признали вину.

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Студент Университета биоресурсов заявил, что пришел на митинг в камуфляже, маске-балаклаве и с кастетом, но оружие против милиции не применял и никого не бил.

Второй подсудимый заявил, что в акции участвовать не собирался, но, увидев афишу концерта, возмутился и в общей толпе митингующих один раз ударил ногой по щиту милиционера.

Третий подсудимый признал, что участвовал в акции протеста, но заявил, что никого не бил и никаких хулиганских действий не совершал.

Однако суд признал всех трех виновными в злостном хулиганстве и приговорил к условным срокам.

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Напомним, 27 ноября 2014 года в Киеве около 150 активистов предприняли попытку сорвать концерт Ани Лорак, обвиняя ее в пророссийской позиции. Они забросали милиционеров петардами, в ответ правоохранители разогнали протестующих, используя щиты и дубинки.