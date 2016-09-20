Непогода века в Одессе: в городе рассказали о последствиях стихии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил помощник председателя правления ПАО «Одессаоблэнерго» Борис Трасован.

По его словам, в Одессе отключены 51 трансформаторная подстанция, которые обслуживают 2040 домов частного сектора и 62 многоэтажек.

«Если стихийное явление не повторится, то мы планируем до послезавтра подключить все обесточенные дома к электроснабжению. Приоритет – дома повышенной этажности», - отметил Трасован.

По его словам, повышенное внимание уделяется также обрывам проводов, которые могут привести к жертвам среди населения. В «Одессаоблэнерго» поступило около 20 таких заявок, все места обрывов обезврежены.

Директор КП «Одесгорсвет» Александр Прокопец отметил, что этим коммунальным предприятием зафиксировано 9 обрывов, 17 повреждений по сетям управления.

Как отметил заместитель директор департамента городского хозяйства Одесского городского совета Сергей Агуца, по состоянию на 14:00, за сутки выпали 101 мм осадков на квадратный метр (один миллиметр осадков - это один литр воды на квадратный метр).

Читайте такжеПотоп в Одессе: горожанам на помощь придут спасатели на квадроциклах

«Коммуникации, которые на сегодняшний день существуют, технически не могут принять того количества воды, которое выпало за последние сутки на территорию города. Мы ожидали стихийное явление, но не в таком масштабе», - сказал Агуца.

На балансе города находится 6,6 тыс. дождеприемников. На данный момент на улицах города находятся 150 специалистов, 35 спецмашин техники. Бригады ЖКС проводят очистку внутриквартальных сетей. Ведутся работы по восстановлению работы маршрутов городского электротранспорта.

Как сообщал УНИАН, в Одессе сегодня из-за сильного дождя с утра было остановлено движение большинства маршрутов городского электротранспорта. Образовались заторы во всех районах города, на некоторых участках протяженность пробок растянулась в несколько километров.

За сутки выпало больше двух месячных норм осадков, последний раз такое количество осадков фиксировалось 129 лет тому назад – в 1887 году. Штормовой ветер повалил около 70 деревьев.