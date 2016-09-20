Одесситы шутят по поводу рекордного ливня, обрушившегося на город (фотоподборка)

Одесса не была бы Одессой, если бы это достаточно суровое природное явление не стало поводом для юмора. Поэтому пользователи соцсетей креативно отреагировали на непогоду в «Южной Пальмире».

Из-за сильного дождя в Одессе было приостановлено движение большинства маршрутов городского электротранспорта. Образовались пробки во всех районах города, на некоторых участках протяженность пробок - в несколько километров.

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За сутки выпало более двух месячных норм осадков, последний раз такое количество осадков фиксировалось 129 лет назад – в 1887 году. Часть улиц затоплены, в некоторых местах машины оказались затоплены почти по крышу. Штормовой ветер повалил десятки деревьев.